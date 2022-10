Pietro Lombardi wird wieder Papa: Sohn Alessio war verwirrt

Das konnte Alessio Lombardi (7) zunächst nicht ganz begreifen! Seine berühmten Eltern Pietro Lombardi (30) und Sarah Engels (30) sind schon seit Jahren getrennt. Die Sängerin hat bereits erneut geheiratet und mit ihrem Mann Julian Engels bekam sie eine kleine Tochter. Aber auch der einstige DSDS-Gewinner ist wieder vergeben. Pie und seine Partnerin Laura Maria Rypa (26) erwarten einen Sohn. Dass Alessio nun erneut ein Geschwisterchen bekommt, verwirrte ihn zu Beginn!

Das verriet sein Vater in seinem Podcast "Laura und Pietro - ON OFF". Als Pietro dem 7-Jährigen erzählte, dass er ein Geschwisterchen bekommen würde, entgegnete Alessio zunächst irritiert: "Wie meinst du das, Papa?" Denn im Dezember brachte Sarah seine Halbschwester Solea zur Welt. "Für ihn ist das aber ja etwas kompliziert zu verstehen, weil er ja schon eins bekam. Und dann noch eins bekommt", führte der "Cinderella"-Interpret aus.

Also erklärte er Alessio die Situation etwas genauer: "Der Papa bekommt auch noch mal ein Kind. Laura ist schwanger. Und das ist dann dein Bruder." Daraufhin scheint die Freude groß gewesen zu sein. "Es gibt kein schöneres Gefühl, als seinem Sohn so was sagen zu können", betonte Pie emotional.

