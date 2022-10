Von ihrem Papa ermahnt: Darum zieht Laura zu Pietro Lombardi

Zu diesem Schritt hat offenbar Laura Maria Rypas (26) Vater den Anstoß gegeben! Die Influencerin und ihr Partner Pietro Lombardi (30) erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind – einen Sohn. Damit die kleine Familie zusammen ist, zieht die werdende Mutter jetzt auch zu dem DSDS-Star. Das war so allerdings gar nicht der Plan der Beauty. Stattdessen musste Lauras Papa sie ermahnen, zum Vater ihres Babys zu ziehen!

In ihrem Podcast "Laura und Pietro – On/Off" plauderte das Paar offen über seine Beziehung. Dieses Mal ging es auch um die Umzugsvorbereitungen. Dass es überhaupt dazu kommt, haben sie Lauras Vater zu verdanken. Wie sich die Blondine erinnerte, habe dieser ihr gepredigt: "Laura, hör zu. Ich liebe dich, ich werde immer zu dir halten. Aber du ziehst zu deinem Mann, da gibt es keine Diskussion. Ihr bekommt ein Kind. Ihr werdet zusammenleben." Dabei habe die Mama in spe sogar schon ein Kinderzimmer in ihrer Single-Wohnung geplant. Ihr Papa konnte sie dann aber doch überzeugen.

Doch warum hatte Laura zunächst gezögert, was den Umzug zu Pietro betrifft? "Dadurch, dass Pietro so viel unterwegs ist, wollte ich meine Eltern immer in der Nähe haben. Falls etwas passiert, sind sie schnell da", erklärte die 25-Jährige. Bisher lebte sie in Düsseldorf, Pietro hat sein Haus in Köln.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa

Instagram / pietrolombardi Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Oktober 2022

