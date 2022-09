Pietro Lombardi teilt süßes Video von Gender-Reveal-Party

Sie sind voll im Babywahn! Pietro Lombardi (30) und seine Freundin Laura Maria Rypa (26) haben vor einem Monat bekannt gegeben, dass sie ein Kind zusammen erwarten. Seitdem ist die Vorfreude der beiden riesig. Am Wochenende ließ das Paar eine Gender-Reveal-Party steigen. Jetzt teilte Pietro im Nachgang ein emotionales Video, in dem die einzigartigen Momente der Party in Erinnerungen festgehalten wurden.

"Hoffentlich wird es ein Mädchen", betete der DSDS-Juror zu Beginn des kurzen Filmes, den er auf Instagram veröffentlichte. Dann wurden einige bewegende Eindrücke von der wohl besten Party des Jahres für die beiden gezeigt. Pietro und seine Laura wirkten bis über beide Ohren schwer verliebt, umarmten und küssten sich. Das Paar kämpfte mit Freudentränen, als es mit Freunden und Familie aß, Geschenke auspackte und Fotos schoss. Nachdem Pietro erfuhr, dass es ein Junge wird, zeigte er sich aber nicht allzu traurig, ganz im Gegenteil: "Wir sind glücklich", verriet er.

Unter dem Video schickte die baldige Mutter seines ungeborenen Kindes dem 30-Jährigen vier Herzen zu. Auch prominente Freunde waren verzückt von dem Video: "Wie schön ist das Video bitte geworden?", schwärmte Laura Michelle, die Freundin von dem Ex-Bachelorette-Teilnehmer Tim Stammberger (28). Auch Yeliz Koc (28) kommentierte: "Ich lieb's."

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio im September 2022

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Juli 2022

