Darum flittert "Selling Sunset"-Star Vanessa auf Hawaii

Vanessa Villela (44) genießt ihre traumhaften Flitterwochen! Der Selling Sunset-Star feierte erst vor wenigen Wochen eine echte Märchenhochzeit. Nach ihrer Verlobung mit Nick Hardy im Januar 2022 dauerte es nur wenige Monate, bis sie ganz romantisch in San Diego vor den Traualtar treten durfte. Danach ging es für die beiden direkt auf Hochzeitsreise – und dafür suchte Vanessa sich einen ganz besonderen Ort aus!

"Wir beide lieben das Meer und wir wollten uns irgendwo entspannen", erzählte Vanessa dem Hello! Magazine, das Fotos von ihrer Hochzeitsreise machen durfte. Dass sie sich für Hawaii entschieden hat, sei aber kein Zufall gewesen. "Es war der Lieblingsort meiner Schwester, also schlug ich Nick Hawaii vor und wir schauten, ob es der perfekte Ort ist", erzählte sie. Es sei ihr deshalb so wichtig, da ihre Schwester Jackie 2018 verstorben war. "Als er es sah, stimmte er sofort zu, dass das der Ort perfekt für unsere Flitterwochen ist!" An ihrem großen Tag habe sie ihre Schwester in Form eines Fotos in einem herzförmigen Medaillon in ihrem Brautstrauß bei sich gehabt.

Wer bei Vanessas Hochzeit fehlte, waren ihre "Selling Sunset"-Kollegen. Doch die verpassten die Feier aufgrund der Emmy-Verleihung in Los Angeles, was für die Braut auch sehr schade war. Gratuliert haben sie ihr trotzdem: "Einige von ihnen haben mir Hochzeitsgeschenke und schöne Nachrichten geschickt, die wirklich lieb waren!"

vannevillela / Instagram "Selling Sunset"-Star Vanessa Villela und ihr Verlobter Nick Hardy

vannevillela / Instagram Vanessa Villela und ihr Verlobter Nick Hardy im Januar 2022

Getty Images Der "Selling Sunset"-Cast der fünften Staffel

