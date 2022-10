Elon Musk ehrlich: Darum will seine Tochter keinen Kontakt

Elon Musk (51) erzählt offen, wie er sich mit seiner Tochter versteht. Der Tesla-Gründer soll im November des vergangenen Jahres erneut Vater von Zwillingen geworden sein. Dabei hat er bereits sieben Kinder, fünf mit seiner damaligen Frau Justine und zwei weitere mit seiner Ex-Freundin Grimes (34). Seine Tochter Vivian ließ vor einigen Monaten ihren Nachnamen ändern, da sie nicht länger mit ihrem Vater in Verbindung gebracht werden wollte. Elon sprach jetzt über die Beziehung zu ihr.

In einem neuen Interview mit Financial Times sagte der 51-Jährige, er glaube, dass seine Tochter wegen der angeblichen Übernahme von Eliteschulen und Universitäten durch Neomarxisten nicht mehr mit ihm in Verbindung gebracht werden wolle. "Es ist der totale Kommunismus... und die allgemeine Meinung, dass man böse ist, wenn man reich ist. Die Beziehung kann sich ändern, aber ich habe sehr gute Beziehungen zu all den anderen Kindern. Ich kann sie nicht alle gewinnen", verriet er.

In ihrem ursprünglichen Antrag, der am 18. April – kurz nach ihrem 18. Geburtstag – eingereicht wurde, begründete Vivian in einem kurzen Satz ihren Wunsch bezüglich der Namensänderung. "Geschlechtsidentität und die Tatsache, dass ich nicht mehr mit meinem biologischen Vater zusammenlebe oder in irgendeiner Form mit ihm verwandt sein möchte", schrieb sie laut Gerichtsdokumenten, die People vorliegen.

Getty Images Elon Musk, Unternehmer

