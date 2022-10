Für ihren Patrick? Antonia Hemmer trägt wieder lange Haare

Trägt Antonia Hemmer (22) wieder Extensions, um sich wohlzufühlen – oder weil es ihrem Patrick (26) gefällt? In den vergangenen Wochen sorgte das Paar mit seiner Teilnahme beim Das Sommerhaus der Stars für einige Schlagzeilen: Immer wieder kritisierte der Bauer sucht Frau-Star seine Freundin – egal, ob bei den Spielen des TV-Formats oder aufgrund ihres Aussehens und Verhaltens. So schien es für Patrick vor allem ein großes Problem zu sein, dass Antonia keine Extensions mehr trägt. Nun präsentierte die 22-Jährige auf TikTok ihre neue, deutlich längere Mähne. Aber was steckt hinter dem Umstyling? Viele Fans scheinen sich auf jeden Fall einig zu sein: "Hauptsache Patrick ist jetzt wieder glücklich!", hieß es unter anderem frustriert in Kommentaren.

