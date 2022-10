Diesen Traum hat sich Julia Roberts neben dem Beruf erfüllt

Julia Roberts (54) macht klar, wo ihre Prioritäten liegen! Eine bedeutende Rolle im Leben der "Pretty Woman"-Darstellerin spielt seit mehreren Jahrzehnten definitiv die Schauspielerei. Daneben konnte sie sich aber noch einen weiteren Traum erfüllen – der hat aber so rein gar nichts mit ihrem Beruf zu tun, sondern mit ihrem Privatleben. Jetzt verriet Julia, wobei es sich bei ihrem zweiten Traum handelt!

In der CBS-Sonntagssendung von Jane Pauley schwärmte die US-Amerikanerin nun von der Bedeutung ihrer Familie für sie. Ihr Mann Daniel und die Zwillinge Hazel und Phinnaeus hätten einen besonderen Platz in ihrem Herzen und seien ein wahr gewordener Traum: "Das Leben, das ich mit meinem Mann aufgebaut habe [und] das Leben, das wir mit unseren Kindern aufgebaut haben, das ist das Beste. Am Ende des Tages triumphierend zu ihnen nach Hause zu kommen", ließ Julia tief in ihr Privatleben blicken.

Der Filmstar hatte Anfang des Jahres bereits seinen 20. Hochzeitstag mit Ehemann Daniel gefeiert. Das Paar soll ein beträchtliches Portfolio an Anwesen besitzen. So gehören ihnen CBS zufolge zwei Häuser in Malibu und eine Ranch in New Mexico – ihrem Lieblingshaus. Außerdem besitze die Familie ein weitläufiges Ferienhaus auf Hawaii, drei Wohnungen in Manhattan und ein historisches Anwesen in San Francisco im Wert von 8,5 Millionen Euro.

Getty Images Julia Roberts bei der "Duplicity"-Premiere in London im März 2009

Instagram / modermoder Julia Roberts und Danny Moder im Juli 2021

Getty Images Danny Moder und Julia Roberts in Santa Monica, 2012

