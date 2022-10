Mut zur Farbe! Pierce Brosnan posiert in pinkfarbenem Anzug

Er traut sich was! Pierce Brosnan (69) stellte in den Jahren 1995 bis 2002 viermal den bekanntesten Geheimagenten der Welt dar. Während seine berühmteste Figur James Bond eher den klassischen schwarzen oder grauen Anzug bevorzugt, hat der Schauspieler dagegen anscheinend Lust auf Farbe! Jetzt zeigte sich Pierce selbstbewusst in einem knalligen Anzug bei einem Fototermin für seinen neusten Film "Black Adam"!

Gemeinsam mit den anderen Darstellern des neuen DC-Superhelden-Films "Black Adam" nahm Pierce einen Fototermin in London wahr. Der Hollywoodstar stach auf jeden Fall am meisten aus der Gruppe raus und hat diese wohl seinem Anzug in knalligem Pink zu verdanken. Darunter trug er ein weißes Hemd, das farblich perfekt zu seinem Einstecktuch passte. Zum Cast des Actionfilms gehören auch andere bekannte Gesichter wie beispielsweise der To All the Boys I've Loved Before -Hottie Noah Centineo (26) oder Fast & Furious-Legende Dwayne Johnson (50).

Und auch Dwayne bekannte Farbe! The Rock setzte ebenfalls ein farbliches Statement und trug unter seiner Lederjacke ein pinkfarbenes T-Shirt. Dazu kombinierte der "Jungle Cruise"-Schauspieler eine silberne Uhr, eine Flieger-Sonnenbrille, eine schlichte schwarze Hose und schwarze Lederschuhe.

Pierce Brosnan und Dwayne Johnson, Oktober 2022

Der "Black Adam"-Cast, London 2022

Pierce Brosnan im Mai 2002 in Cannes

