Schwerer Einbruch und Diebstahl: Ezra Miller wurde angeklagt

Ezra Miller (29) wird erneut mit schweren Vorwürfen konfrontiert! In den vergangenen Monaten machte der Schauspieler immer wieder mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Neben krassen Gewaltausbrüchen hatte der Phantastische Tierwesen-Star sogar zuletzt eine junge Familie unter Drogeneinfluss bedroht – und soll versucht haben, einem Kind gefährlich nahezukommen. Nun soll er erneut straffällig geworden sein: Ezra wurde wegen schweren Einbruchs angeklagt!

Wie TMZ nun berichtete, wurde Ezra des schweren Einbruchs und Diebstahls beschuldigt, nachdem er im Mai in ein Haus in Vermont eingebrochen sein soll – das hatten die Überprüfungen einiger Überwachungskameras ergeben. Wie einem Bericht der Vermont State Police entnommen werden konnte, wurde bereits zu diesem Zeitpunkt eine Anzeige wegen Einbruchs erstattet – zuletzt sei der Schauspieler jedoch nicht auffindbar gewesen. Laut Aussagen der Polizeibehörde konnte Ezra am vergangenen Sonntag schließlich ausfindig gemacht und angeklagt werden.

Auch wenn die Wohnung zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht bewohnt gewesen sein soll, wird Ezra beschuldigt, mehrere Flaschen Alkohol aus dem Haus gestohlen zu haben. Ende September muss der 29-Jährige deshalb vor der Strafkammer des Vermont Superior Court erscheinen.

Ezra Miller, Schauspieler

Ezra Miller im Juni 2018 in New York

Schauspieler Ezra Miller

