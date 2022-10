Nach "Grey's Anatomy"-Aus: Kehrt Jesse Williams etwa zurück?

Gibt es eine Rückkehr für Jesse Williams (41)? Über ein Jahrzehnt verfolgten die Grey's Anatomy-Fans den Schauspieler in seiner Rolle als Dr. Jackson Avery. Am Ende der 17. Staffel zog der Darsteller allerdings einen Schlussstrich und verließ der Arztserie. In einem Interview ließ er durchblicken, dass diese Entscheidung nicht endgültig gewesen sei. Jetzt verriet Jesse, dass er vielleicht schon bald wieder als Jackson zu sehen sein wird!

In einem Interview mit E! News sprach der 41-Jährige nun über die kommende Staffel von "Grey's Anatomy". "Ich will mich nicht einmischen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Jackson auf die eine oder andere Weise auftauchen wird", antwortete Jesse auf die Frage, ob er bald wieder als Doktor zu sehen sein wird. Mit Nostalgie blickte er auf die Zusammenarbeit mit der neuen Generation von Medizin-Praktikanten. "Es war also wirklich toll, mit ihnen zu arbeiten. Sie sind alle talentiert und bieten etwas anderes", berichtete er.

Zwischen dem TV-Chirurg und den Machern der Erfolgsserie fließt zumindest kein böses Blut. Jesse entschied sich im Mai 2021 die Sendung vorerst zu verlassen und hatte einen guten Grund dafür. Im vergangenen März hatte der Serienstar mit The New York Times über seine schauspielerischen Pläne gesprochen und dabei verraten, dass er sein Glück erstmalig auf der Theaterbühne versuchen möchte.

Anzeige

Instagram / ijessewilliams Jesse Williams am Set von "Grey's Anatomy"

Anzeige

Getty Images Jesse Williams, "Grey's Anatomy"-Star

Anzeige

ABC/Mike Rosenthal Jesse Williams als Dr. Jackson Avery aus "Grey's Anatomy"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de