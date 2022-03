Dieser Exit schockierte die Fans von Grey's Anatomy. Zwölf Jahre lang spielte Jesse Williams (40) die Rolle von Dr. Jackson Avery und war ein fester Bestandteil der beliebten Krankenhaus-Serie. Am Ende der 17. Staffel verließ er jedoch die Show – seine Figur zog daher in eine andere Stadt. Seinen Exit hat Jesse jedoch gut geplant: Für ihn war es wichtig, in seiner Karriere ein neues Kapitel zu beginnen!

Im Interview mit The New York Times sprach der Schauspieler über seine neuen Pläne, die ihn unter anderem an den Broadway führten. "Ich musste aus meiner Komfortzone herauskommen, ich musste mich an einen sehr unbekannten Ort begeben", erklärte Jesse seine Entscheidung. Und das war zunächst die Theaterbühne! Während der "Grey's Anatomy"-Zeiten fühlte er sich immer "sicher, geschützt und abgeschirmt", doch um sich mehr entfalten zu können, plante er seinen Abgang.

Aber nicht nur auf dem Broadway will Jesse begeistern. Das Stück "Take Me Out", in dem er einen schwulen Baseballspieler verkörpert, soll laut Deadline auch als TV-Adaption ausgestrahlt werden. Die Fans des schnuckeligen Serienarztes dürfen sich also bald wieder über einen Auftritt auf den Fernsehbildschirmen freuen!

Instagram / shondarhimes "Grey's Anatomy"-Cast im Oktober 2019

ABC/Mike Rosenthal Jesse Williams als Dr. Jackson Avery aus "Grey's Anatomy"

Instagram / ijessewilliams Jesse Williams, "Grey's Anatomy"-Star

