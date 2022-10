Neue Season: Wer gewinnt bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"?

Wer holt sich den Sieg? Heute Abend war es endlich so weit: Die Auftaktfolge der fünften Staffel von Joko & Klaas gegen ProSieben flimmerte über die TV-Bildschirme. Wie gewohnt tritt auch in der neuen Season das Moderatoren-Duo Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (39) gegen seinen Heimatsender an. Dabei können die beiden insgesamt 15 Minuten Sendezeit erspielen, die sie ganz nach ihrem Belieben nutzen können. Doch wer konnte sich heute Abend durchsetzen?

In der Auftaktfolge der neuen Season kamen die Fans mal wieder voll auf ihre Kosten. Joko und Klaas mussten vor dem Showdown zahlreiche Herausforderungen meistern – und dabei unter anderem gegen den Komiker Wigald Boning (55) und Moderator Simon Gosejohann (46) antreten. Insgesamt konnten sie sich dabei vier Vorteile sichern. Im Finalspiel "Bitte wenden" mussten die beiden daraufhin ihre Künste beim Einparken unter Beweis stellen. Das Duo konnte sich dabei aber nicht durchsetzen – und musste sich gegen ProSieben geschlagen geben!

Durch ihre Niederlage müssen sich Joko und Klaas nun einer witzigen Strafe stellen. Die beiden müssen die restliche Woche über den Job von Aiman Abdallah (57) übernehmen und insgesamt drei Folgen von "Galileo" moderieren.

ProSieben / Nadine Rupp Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Nadine Rupp Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

ProSieben / Nadine Rupp Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Steven Gätjen bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

