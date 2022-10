Scheidung endgültig? Tom Brady erneut ohne Ehering unterwegs

Wie steht es um die Ehe von Tom Brady (45) und Gisele Bündchen (42)? Seit mehreren Wochen ist die Gerüchteküche gewaltig am Brodeln. Zwischen dem NFL-Star und dem Model soll es kriseln – die einstigen Turteltauben sollen sich sogar schon um Scheidungsanwälte gekümmert haben! Jetzt scheinen sich die Indizien für ein Ehe-Aus erneut zu verhärten: Tom wurde zum zweiten Mal ohne Ehering gesehen!

Wie die aktuellen Bilder von Page Six zeigen, verließ Tom am vergangenen Sonntag ein Hotel, um dann in den Bus zum Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die Pittsburgh Steelers zu steigen. Dabei trug der Sportler eine hellblaue Jacke, ein weißes Basic-Shirt und eine dunkle Hose. Als Accessoire wählte der Quarterback eine weiße Armbanduhr – von seinem Ehering am Finger fehlte hingegen erneut jede Spur.

Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass Tom das Schmuckstück nicht trug: Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte der 45-Jährige ein Video auf Instagram, wobei schnell Toms linke Hand in den Fokus der Fans rückte. "Also bedeutet das, dass du jetzt single bist, Tom?", fragte daraufhin ein User in der Kommentarspalte. Aber auch Gisele wurde bereits vor einigen Wochen ohne ihren Ehering gesehen.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Mai 2019

Getty Images Tom Brady im Oktober 2022

Getty Images Gisele Bündchen, brasilianisches Model

