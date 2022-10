Ausflug mit den Kids: Gisele Bündchen wieder ohne Ehering

Gisele Bündchen (42) scheint ein Schmuckstück gar nicht mehr zu tragen. Eigentlich waren das ehemalige Supermodel und sein Ehemann, Footballstar Tom Brady (45), immer ein Traumpaar – doch im Sommer kamen plötzlich Gerüchte um eine Ehekrise und eine Trennung auf. Seitdem wird nicht nur über Gründe spekuliert, sondern auch eine mögliche Scheidung steht im Raum. Und auf den Ehering scheint Gisele mittlerweile öfter zu verzichten!

Fotografen lichteten Gisele am Dienstag beim Ausflug mit ihren Kindern ab. Zusammen mit ihrem Sohn Benjamin (12) und ihrer Tochter Vivian verbrachte die Brasilianerin Zeit im sonnigen Miami. Doch aufmerksamen Betrachtern fiel vor allem die Abwesenheit ihres Eherings auf. Gut sichtbar hielt sie ihre schmucklose linke Hand vor ihr schlichtes weißes Top. Dass sie den Klunker nicht mehr trägt, könnte ein klares Zeichen für eine Trennung sein, auch wenn diese nicht offiziell bestätigt ist. Tom hält sich derweil ebenfalls im US-Bundesstaat Florida auf, weil er in Tampa mit seinem Footballteam trainiert.

Es ist bereits das zweite Mal, dass Gisele ohne ihren Ehering gesehen wird. Bereits am Montag verließ sie ihr Fitnessstudio ohne das goldene Accessoire. Es scheint fast so, als wolle sie so symbolisieren, dass sie jetzt tatsächlich wieder auf dem Markt sei.

MEGA Gisele Bündchen in Miami, 2022

MEGA Gisele Bündchen mit ihren Kindern Vivian und Benjamin, 2022

Instagram / gisele Tom Brady und Gisele Bündchen, 2022

Denkt ihr, Gisele setzt ohne ihren Ring ein Zeichen?



