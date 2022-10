Viel unterwegs: So oft sehen sich Sophia Thomalla und Alex

Kommt bei Sophia Thomalla (33) und ihrem Schatz Alexander Zverev (25) Zweisamkeit ab und an zu kurz? Seit vergangenem Oktober sind die Moderatorin und der Tennisstar offiziell ein Paar. Regelmäßig verzückt die Beauty ihre Fans mit romantischen Couple-Pics in den sozialen Netzwerken. Doch beide reisen beruflich sehr viel in der Welt herum. Sophia verriet nun, ob sie ihren Alex trotzdem oft sieht!

Beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen" plauderte die "Date or Drop"-Moderatorin aus: "Jetzt gerade sehen wir uns sehr oft." Ihr Alex habe aber noch große berufliche Träume, für die er bis zum Jahresende fleißig trainieren muss: "Er arbeitet hart an sich, ihm geht es gut, es wird alles daran gesetzt, dass er an den Australian Open teilnehmen kann", erzählte Sophia. Zu dem Turnier wolle sie den Tennisstar im Januar selbstverständlich begleiten.

Weil Sophia beruflich extrem eingespannt ist, habe sie in diesem Jahr kaum Zeit für sich selbst gehabt. "Das Jahr war extrem viel [...] Es gab keinen Zeitpunkt, wo man mal durchatmen kann", gestand sie. Deshalb freue sich die 30-Jährige umso mehr, bis zum Jahresende ein wenig zu relaxen – um sich voll und ganz auf sich und ihre Gesundheit zu konzentrieren. Erst vor einem Monat offenbarte Sophia nämlich, dass sie an einer unheilbaren Krankheit, einer Gefäßmissbildung, leidet.

Anzeige

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla, Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla im Dezember 2021 in Baden-Baden

Anzeige

Getty Images Sophia Thomalla, März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de