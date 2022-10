80 Zigaretten am Tag? So geht Simon Cowells Sohn dagegen vor

Für immer Nichtraucher? Der X-Factor-Juror Simon Cowell (63) machte zuletzt Schlagzeilen durch Spekulationen über seine Hochzeit. Im Dezember 2021 machte er seiner langjährigen Freundin und Mutter seines Kindes, Lauren Silverman (45), einen Antrag. Sein Sohn Eric (8) ist auch der Grund, warum der Brite sich vornahm, einen gesünderen Lebensstil zu verfolgen. Ganz weg vom Glimmstängel hat er es aber wohl noch nicht geschafft. Mit diesem Trick hält Eric seinen Vater vom Rauchen ab!

The Sun erzählte Erics Patentante Sinitta, dass Simon sich das Rauchen so gut wie abgewöhnt hat. Zu Hochzeiten rauchte er wohl bis zu 80 Zigaretten am Tag. Wenn er jetzt mal schwach werde, sei der kleine Eric die "Zigaretten-Polizei". Der Trick des Achtjährigen sei es, seinem Vater nur einen Zug zu erlauben, bevor er die Zigarette dann ausdrücken muss. "Er folgt ihm überall hin und erlaubt Simon nur einen einzigen Zug an einer Zigarette. Er sagt immer 'Wie viele Züge?, wie viele Züge?'."

Diese Beharrlichkeit funktioniert laut Sinitta anscheinend ganz gut: "Er raucht wahrscheinlich eine Zigarette, vielleicht zwei am Tag. Aber was er macht, ist, dass er sich eine Zigarette anzündet, einen Zug nimmt und sie dann aus macht – das macht er mehrmals am Tag."

Getty Images Simon Cowell, seine Verlobte Lauren Silverman und ihre Kinder Eric und Adam

Getty Images Simon Cowell und Lauren Silverman im November 2019 in London

Getty Images Simon Cowell beim "X Factor"-Casting

