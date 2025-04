Osterspecial: Bäuerin Ulrike & Heiko gehen nächsten Schritt

Ulrike und Heiko gehen den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung! Im diesjährigen Osterspecial, das an Ostermontag auf RTL läuft und bereits jetzt online abrufbar ist, ließen die beiden Bauer sucht Frau International-Stars offiziell ihre Lebenspartnerschaft eintragen, damit Heiko ein Visum bekommt und endlich zu seiner Auserwählten in ihre Wahlheimat Brasilien ziehen kann. In kleiner Runde versammelten sie sich dafür beim Notar – sie im Dirndl, er in Lederhosen. Auch wenn es keine richtige Hochzeit war, überraschte der Bayer seine Liebste mit Ringen, die sie sich symbolisch vor dem Notar ansteckten.

Die beiden waren überglücklich und strahlten über beide Ohren, als sie aus dem Gebäude kamen. "Ich kann es nicht beschreiben. Ich freue mich riesig, dass du jetzt bei mir bist und zu mir gehörst. Das ist einfach ein ganz tolles Gefühl", schwärmte Ulrike und gab ihrem Heiko einen liebevollen Kuss. Schon vor der Zeremonie hatte die Obstbäuerin ihrem Partner ihre Liebe mit einer großen Geste bewiesen: Sie hatte sich ein Tattoo für ihn stechen lassen – einen Wolf, da sich der 57-Jährige in ihrer Beziehung oft als eben jener bezeichnet, und als Anekdote an sein Sternzeichen, einen Löwen.

Von Inka Bause (56) in der vergangenen Staffel von "Bauer sucht Frau International" zusammengeschweißt, schreiben Ulrike und ihr Heiko nun ein neues Kapitel ihres Lebens voller Liebe und Hoffnung. Das Paar, das in der Serie schnell zum Publikumsliebling avancierte, zeigte von Anfang an eine enge Verbundenheit. Ulrike führt in Brasilien eine Obstplantage, und Zuschauer erfuhren während der Sendung, dass Heiko beeindruckt von ihrer Leidenschaft und Tatkraft war. Dass die beiden über ein Jahr nach der Show immer noch so verliebt sind wie am ersten Tag und nun auch offizielle Lebenspartner sind, dürfte viele "Bauer sucht Frau"-Fans erfreuen und an die Magie glauben lassen, die das Format seit nunmehr als 20 Jahren verspricht.

