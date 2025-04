Sind "Bauer sucht Frau"-Manfred und Konny in festen Händen?

Manfred und Konny, zwei Protagonisten aus der RTL-Show Bauer sucht Frau, waren lange auf der Suche nach der großen Liebe. Bei beiden Männern hatte es während der Hofwochen im letzten Jahr allerdings nicht gefunkt. Nun gibt es Neuigkeiten: Wie das Osterspecial "Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?" verrät, hat Manfred sein privates Liebesglück doch noch gefunden. Er ist seit Weihnachten mit der Gärtnerin Rebekka liiert. Die 41-Jährige hatte sich bei ihm gemeldet, nachdem sie eine Szene aus der Datingshow besonders berührt hatte.

Für Manfred war es ein Gefühl wie ein "Sechser im Lotto", als Rebekka nach seiner Teilnahme an der Show auf ihn zukam. Aus Mitleid darüber, dass seine Hofdame Susanne ihm während ihrer Zeit auf dem Hof Salat statt Fleisch serviert hatte, schrieb sie ihm – doch der Kontakt wurde schnell mehr als freundlich. Mittlerweile sind die beiden unzertrennlich, was auch Inka Bause (56) freut. Sie stattete dem Paar einen Besuch ab und begrüßte Rebekka in der "Bauer sucht Frau"-Familie. Geflügelhalter Konny hingegen ist noch auf der Suche. Im Osterspecial lernte er aber die Brasilianerin Carla kennen. Die lebhafte Wahl-Berlinerin besuchte ihn für ein Blind-Date, das er aber nicht nur in Zweisamkeit mit ihr genoss: Unterstützt wurde Konny dabei von Iris (56) und Uwe Abel (55), einem Kultpaar der Show.

Manfred und Konny haben trotz unterschiedlicher Liebeserfolge etwas gemeinsam: Sie gaben nach "Bauer sucht Frau" nicht die Hoffnung auf. Während der Oberbayer nun ein erfülltes Leben mit Rebekka genießt, bleibt Konnys Zukunft noch ungewiss – auch wenn er Carla durchaus spannend findet. "Ja, das könnte passen", meinte er nach ihrem Treffen vorsichtig optimistisch. Ihre Geschichten zeigen, dass es oft Geduld und kleine Zufälle braucht, um auf Wolke sieben zu landen. Fans dürfen gespannt bleiben, was die nächsten Kapitel für die beiden Bauern bereithalten.

RTL / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Kandidat Manfred

RTL Konrad und Carla mit Iris und Uwe Abel

