Fixe Abreise: "Bauer sucht Frau"-Fans sind sauer auf Julia

Julias Entscheidung stößt auf große Kritik! Die Bürokauffrau hatte sich bei Bauer sucht Frau beworben, um den Hobby-Bauer Erik näher kennenzulernen. Dieser war bei ihrer ersten Begegnung direkt angetan von ihr und lud sie ein, mit zur Hofwoche zu kommen. Doch währenddessen machte sich bei Julia schnell Unbehagen breit. Sie fand, dass Erik ihr gegenüber zu wenig Interesse gezeigt hat. Eine Verbesserungsmöglichkeit ließ sie ihm nach einem Gespräch nicht: Sie reiste direkt ab und ließ Erik enttäuscht zurück. Auch die Fans sind ziemlich sauer!

Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand 19. Oktober 2022, 19:50 Uhr] hervorgeht, können 1.234 der insgesamt 1.441 Teilnehmer (85,6 Prozent) das Verhalten der 24-Jährigen überhaupt nicht nachvollziehen. Ihrer Meinung nach hätte Julia dem Gänsebesitzer eine zweite Chance geben und nicht direkt nach ihrem Gespräch abreisen sollen. Nur 207 (14,4 Prozent) der Leser hätten genauso wie die Blondine gehandelt.

Zudem gibt es auch auf Twitter mächtig Gegenwind für Julias Entscheidung. "Was denkt die denn, warum der da mitmacht? Weil er bisher so viel Erfolg bei Frauen hatte? So 'ne Hexe. Der arme Erik… ich fand ihn sympathisch", ärgerte sich ein User. Weitere äußerten außerdem den Wunsch, dass der hauptberufliche Rettungssanitäter nun seine andere Bewerberin Anne einlädt. "Erik hätte besser die Wurstkönigin genommen", lautete beispielsweise ein Kommentar in Bezug auf die Thüringerin.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTL+

RTL+ Erik, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2022

RTL Erik und Julia bei "Bauer sucht Frau"

RTL / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Kandidat Erik mit seinen Hofdamen Mareike, Anne und Julia

