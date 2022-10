TV-Bauer Erik zu desinteressiert: Hofdame Julia bricht ab!

Eriks Hofdame macht sich vom Acker! Bei Bauer sucht Frau hoffte der Thüringer, der Liebe seines Lebens zu begegnen. Beim Scheunenfest fiel die Wahl des Landwirts auf Bürokauffrau Julia, um mit ihr eine harmonische Hofwoche zu verbringen. Zunächst schienen sich die beiden auch gut zu verstehen. Aber nun nahm die Hofwoche doch eine überraschende Wendung: Julia fand, dass Erik zu wenig Interesse an ihrer Person zeigte und reiste prompt ab!

In der neuen Folge stellte die 23-Jährige den Hobbybauern zur Rede: "Warum fragst du mich nie etwas?" Mit dieser Frage traf sie Erik schwer. Dieser fiel aus allen Wolken. "Ich habe gedacht, ich habe dir immer schon mal ein paar Fragen gestellt. Dass es zu wenig war, war mir nicht bewusst. Das tut mir wahnsinnig leid", versuchte er sich zu erklären. Er sei ein ruhiger Typ, habe aber durchaus Interesse an ihr. Für Julia gab es aber kein Zurück mehr. "Ich habe nicht so richtig das Gefühl, dass du so für mich brennst und mich kennenlernen willst. Und da macht es für mich den Schalter um und sagt: Halt, stopp, hier bin ich falsch", betonte die Blondine. Für sie sei die Hofwoche damit beendet.

Erik war von diesem Ausgang geschockt und auch verletzt. "Ich habe das Gefühl, dass ich viel falsch gemacht habe. Dass ich das alles versaut habe", äußerte der 31-Jährige im Einzelinterview bedrückt. Er habe sich die größte Mühe gegeben, doch manchen Erwartungen offenbar nicht erfüllen können. Auch Julia reiste enttäuscht ab: "Ich finde es schade, wie es zwischen uns gelaufen ist, weil ich der Meinung bin, dass es anders hätte laufen können."

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTLplus.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Hobbybauer Erik, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

Anzeige

RTL Julia und Erik bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

RTL Julia und Erik bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de