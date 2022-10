Große Angst: Gülcan Kamps hatte einen unheimlichen Stalker!

Wie gruselig! Am Anfang ihrer Karriere musste Gülcan Kamps (40) eine unangenehme Erfahrung machen: Sie hatte einen Stalker. Der Mann schickte ihr andauernd Rosen, Briefe oder andere Geschenke und wollte sie unbedingt kennenlernen. "Ich hatte wirklich Sorge, allein nach Hause zu gehen, weil dieser Mensch mir tatsächlich Angst machte", berichtete die Moderatorin in ihrer Autobiografie "Never give up – vertraue dir selbst". Schließlich erzählte sie einem befreundeten Security-Mitarbeiter davon und er kümmerte sich darum. Gülcan konnte aufatmen: Die Liebesbekundungen hörten endlich auf.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de