"Machte mir Angst": Gülcan Kamps hatte einst einen Stalker

Gülcan Kamps (40) machte eine gruselige Erfahrung. Die beliebte Moderatorin wurde durch ihre Viva-Karriere in den 2000ern bekannt. Ende des vergangenen Jahres wurde es ruhiger um die 40-Jährige, denn sie wurde erstmals Mutter. Aktuell rollt sie beim neuen Format Skate-Fever – Stars auf Rollschuhen wieder durchs Fernsehen. Doch jetzt teilte Gülcan eine furchteinflössende Geschichte aus Viva-Zeiten. Sie wurde einst gestalkt.

In der sehr persönlichen Biografie "Never give up – vertraue dir selbst" beschreibt Gülcan, dass alles damit anfing, dass sie eines Tages eine einzelne Rose in ihrem Briefkasten gefunden habe. Aber dabei sollte es nicht bleiben! Der heimliche Verehrer ließ der Moderatorin massenweise Rosen und Briefe zukommen. Irgendwann lagen Geschenke wie Schmuck oder Teddybären sogar vor ihrer Wohnungstür. Als der Rosenkavalier in seinen Briefen immer aufdringlicher wurde, bekam die Beauty es mit der Angst zutun: "Ich hatte wirklich Sorge, allein nach Hause zu gehen, weil dieser Mensch mir tatsächlich Angst machte."

Daraufhin vertraute sie sich einem Security-Kollegen bei Viva an. Dieser konnte den Unbekannten ausfindig machen. Es handelte sich dabei wohl um einen Polizisten, der in der Wache neben Gülcans Haus arbeitete. Der Security-Freund ließ dem aufdringlichen Fan eine Nachricht zukommen, die den Spuk wohl beendete.

RTLZWEI Prince Damien und Gülcan Kamps bei "Skate Fever"

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Januar 2022

Getty Images Gülcan und Sebastian Kamps im September 2014 in München

