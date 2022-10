Haben Pietro Lombardis Eltern Ex Sarah nie kennengelernt?

Sind sich Pietro Lombardis (30) Eltern und Sarah Engels (30) nie begegnet? Der "Señorita"-Interpret lernte die Sängerin 2011 bei DSDS kennen. Zwei Jahre später heirateten sie und bekamen einen Sohn namens Alessio (7). Heute sind Sarah und Pietro mit anderen Partnern zusammen. Bereits zu Anfang der Beziehung hat seine neue Freundin Laura Maria Rypa (26) seine Eltern kennengelernt. Jetzt deutete Pietro an, dass seine Ex Sarah nie in diesen Genuss kommen durfte.

"Es hat noch nie eine Frau meine Eltern kennengelernt. Noch nie saß eine Frau, mit der ich ehrliche Absichten hatte, mit meiner Mutter oder meinem Vater an einem Tisch", enthüllte Pietro im Gespräch mit Laura im Podcast "Laura und Pietro – On Off". Ob der Sänger tatsächlich damit sagen will, dass seine Ex-Frau Sarah nie seine Eltern zu Gesicht bekam? Schließlich waren die beiden sogar verheiratet und haben ein gemeinsames Kind.

Eigentlich lasse sich Pietro sowieso gerne selbst etwas Zeit damit, die Eltern seiner Partnerin kennenzulernen. Laura bestand jedoch darauf, dass Pietro mit ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrem Bruder gemeinsam zu Abend isst. "Als ich vor dir andere Frauen kennengelernt habe, habe ich nie mit Eltern was zu tun gehabt", meinte der 30-Jährige. Pietro habe sich wie ein "Chaos-Typ" verhalten und versehentlich sogar Porzellanfiguren umgeschmissen. Dennoch habe Lauras Familie Pie direkt ins Herz geschlossen.

Getty Images Sarah Engels und Pietro Lombardi, November 2014

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juni 2022

Getty Images Sarah Engels, Sängerin

