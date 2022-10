Häusliche Gewalt: Klage gegen Matthew Rondeau fallengelassen

Matthew Rondeau kann aufatmen. Schon im Februar wurde er zum ersten Mal festgenommen, weil er seiner On-off-Freundin Shanna Moakler (47) gegenüber handgreiflich geworden sein soll. Die Klage wurde letztendlich aber wieder fallengelassen. Im Juli folgte dann jedoch ein weiterer heftiger Streit. Wieder wurde eine Anzeige gegen ihn gestellt – wegen häuslicher Gewalt, Körperverletzung und auch Vandalismus. Auch diese Klage gegen Matthew wurde nun aber wieder eingestellt.

Am Montag wurde die Anzeige gegen den 30-Jährigen ad acta gelegt. Danach meldete sich Matthew selbst in seiner Instagram-Story zu Wort: "Ich bin so demütig und dankbar für die Entscheidung des Gerichts, alle Anklagen wegen häuslicher Gewalt gegen mich fallen zu lassen." In diesem Zuge bedankte er sich auch bei seinem Strafverteidiger und bei seiner Familie und Freunden, die "seit dem ersten Tag" an seiner Seite gewesen seien. "Ich liebe euch alle sehr", betonte das Model.

Seine On-off-Partnerin Shanna dürfte nach dieser Entscheidung auch erleichtert sein. Schon im Juli hatte die Ex von Travis Barker (46) gegenüber TMZ angemerkt: "Ich hoffe, dass der Staatsanwalt meine Wünsche respektiert und alles fallen lässt. [...] Wir haben beide aus dieser Erfahrung, die wir nie öffentlich werden lassen wollten, gelernt." Die beiden scheinen sich nach ihrer Auseinandersetzung wieder angenähert zu haben.

Instagram / shannamoakler Matthew Rondeau und Shanna Moakler im November 2021

Instagram / matthew_rondeau Matthew Rondeau, On-off-Freund von Shanna Moakler

Getty Images TV-Star Shanna Moakler, 2019

