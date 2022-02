Matthew Rondeau wehrt sich! Zwischen ihm und Shanna Moakler (46) scheint es in den vergangenen Wochen turbulent zugegangen zu sein. Die beiden sollen sich im Februar heftig gestritten haben. Weil der Beau vermutete, dass die TV-Bekanntheit ihn betrügt, soll er sogar handgreiflich geworden sein und wurde daraufhin wegen häuslicher Gewalt verhaftet. Nun wurde Matthew wieder freigelassen und hat offenbar beschlossen, die Anschuldigungen nicht auf sich sitzen zu lassen!

"Heute ist einer der herzzerreißendsten Tage meines Lebens", behauptete das Model in seiner Instagram-Story und beteuerte, dass an den Vorwürfen nichts dran sei: "An meine Familie und Freunde, ich möchte nur, dass ihr wisst, dass ich euch sehr liebe. Ihr wisst, dass ich meine Hand niemals gegen eine Frau erheben würde. Meine Mutter ist mein Engel und meine beste Freundin. Sie hat mich richtig erzogen." Matthew sei unheimlich traurig darüber, dass die Wahrheit so verdreht werde.

Darüber hinaus kündigte er an, sich für eine Weile aus den sozialen Netzwerken zurückzuziehen. Der Vorfall habe ihn emotional schon sehr mitgenommen. "Die Liebe meines Lebens hat mich zum Bösewicht gemacht", klagte Matthew.

Getty Images Shanna Moakler im Februar 2019 in Los Angeles

Instagram / shannamoakler Matthew Rondeau und Shanna Moakler im November 2021

Instagram / matthew_rondeau Matthew Rondeau, Model

