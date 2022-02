Bei den beiden geht es derzeit drunter und drüber. Shanna Moakler (46) nahm gerade an der US-Version von Promi Big Brother teil, doch als für sie die Show vorbei war, ging offenbar auch ihre Beziehung in die Brüche: Seit 2020 führte sie eine On-Off-Romanze mit Matthew Rondeau. Nun sollen sich die beiden allerdings heftig gestritten haben. Dabei soll Matthew sogar handgreiflich gegenüber Shanna geworden sein!

Wie TMZ berichtete, geht aus Polizeiberichten hervor, dass die zwei eine laute Auseinandersetzung hatten. Matthew beschuldigte die Ex von Travis Barker (46) demnach, ihn betrogen zu haben. Daraufhin habe sie das Haus verlassen und woanders übernachtet, doch als sie am nächsten Morgen wiederkam, ging der Streit angeblich weiter. Der 29-Jährige soll auch körperlich geworden sein, was deutlich auf Shannas Körper zu sehen gewesen sein soll. Jetzt wurde er schließlich wegen häuslicher Gewalt verhaftet.

Bislang äußerte sich keiner der beiden zu den Vorwürfen. Matthew teilte auf Instagram ein verstörendes Video, was er mittlerweile wieder löschte. Auf diesem beschuldigte er seine Freundin ziemlich vorwurfsvoll und wurde richtig laut. "Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so respektlos behandelt und gedemütigt worden", wetterte er.

Getty Images Shanna Moakler im März 2012 in Los Angeles

Instagram / shannamoakler Matthew Rondeau und Shanna Moakler

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler im September 2021

