Ihre Rückkehr hatte sich Shanna Moakler (46) sicher anders vorgestellt. Nach ihrem Auszug aus dem US-amerikanischen Celebrity Big Brother-Container soll es zu einem heftigen Streit mit ihrem On-off-Freund Matthew Rondeau gekommen sein. Weil der angeblich nicht besonders erfreut über die enge Bindung der Blondine zu ihrem TV-Mitbewohner Lamar Odom (42) war, soll Matthew ihr gegenüber sogar handgreiflich geworden sein – das wiederum rief die Fans der Beauty auf den Plan, die sofort handelten. Nun bedankte sich Shanna für das schnelle Eingreifen ihrer fürsorglichen Fans.

Polizeiberichten zufolge war es zu einem heftigen Streit gekommen, woraufhin Shanna sogar die Flucht ergriff. Auf einem mit Schimpfwörtern und Beleidigungen gespickten Instagram-Video teilte Matthew dann weiter gegen seine Freundin aus. Shannas Fans meldeten diese Hasstirade daraufhin sofort der Polizei – was ihr offenbar das Leben rettete. Weil zu diesem Zeitpunkt bereits einige Blessuren auf Shannas Körper zu sehen gewesen sein sollen, wurde Matthew umgehend in Polizeigewahrsam genommen. "Die sozialen Medien haben mein Leben gerettet", ließ die 46-Jährige deshalb über ihren Manager gegenüber Us Weekly verlauten und bedankte sich bei ihren Fans.

Im Gespräch mit PageSix bedankte sich auch der Manager selbst noch einmal bei den Supportern der TV-Bekanntheit: "Vielen Dank an alle, die angerufen haben und sich Sorgen um Shanna gemacht haben. Es geht ihr gut und sie hat diese traumatische Erfahrung überlebt." Shanna habe dank der besorgten Notrufe ihrer Follower schnell in Sicherheit gebracht werden können. Inzwischen soll sie bei ihrer Familie und ihren Freunden untergekommen sein.

Anzeige

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler im September 2021

Anzeige

Instagram / matthew_rondeau Matthew Rondeau im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / shannamoakler TV-Bekanntheit Shanna Moakler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de