Nach Gewaltvorwürfen: Shanna Moakler und Matthew vereint

Diese zwei führen eine turbulente Beziehung. Shanna Moakler (47) und Matthew Rondeau sind seit 2020 ein Paar – erst vergangenen Donnerstag sorgten die beiden für Schlagzeilen: Die Polizei stattete der Schauspielerin einen Besuch ab – Grund soll ein häuslicher Streit zwischen ihr und ihrem Freund gewesen sein. Doch bei einem Ausflug scheint bei Shanna und Matthew wieder alles in bester Ordnung zu sein!

People berichtet, dass die zwei kurz nach dem Vorfall in einer Spielhalle gesichtet wurden, wie sie ausgelassen waren und sichtlich Spaß hatten. "Wir wissen nicht, warum die Polizei gerufen wurde", wunderte sich Shanna. Über einen Sprecher ließ die einstige Schönheitskönigin verkünden: "Wir würden gerne in Ruhe gelassen werden, damit wir unser Leben in Frieden leben und vorankommen können. Unser Privatleben steht in der Öffentlichkeit nicht mehr zur Debatte."

Ein Insider verriet gegenüber TMZ, dass eine von Shannas Töchtern bei der Polizei angerufen habe. Allerdings ist unklar, welche ihrer beiden Töchter gemeint sind. Mit dem Schlagzeuger Travis Barker (46) hat die 47-Jährige gemeinsamen Nachwuchs: Alabama Luella Barker (16) und Landon Asher Barker (18).

Getty Images Shanna Moakler bei der Premiere von "Skateland"

Instagram / matthew_rondeau Matthew Rondeau in einem Restaurant

Instagram / alabamaluellabarker Alabama Luella Barker, Tochter von Shanna Moakler und Travis Barker

