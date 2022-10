König Charles' Gesundheit: Wird das eine kurze Regentschaft?

Ist er seiner Aufgabe gesundheitlich gewachsen? Queen Elizabeth II. (✝96) saß bis zu ihrem Tod am 8. September 2022 ganze 70 Jahre auf dem Thron. Seitdem ist ihr Sohn König Charles III. (73) das Oberhaupt der britischen Monarchie. Dieser hat es in seiner kurzen Amtszeit aufgrund von einigen Skandalen bereits nicht leicht gehabt. Zudem gibt es seit Jahren Zweifel am Gesundheitszustand des 73-Jährigen, die Vermutungen befeuern, dass seine Regentschaft kurz werden könnte.

Der älteste Sohn der Queen wurde sein gesamtes Leben auf genau diese Zeit vorbereitet. Wie OK Magazin berichtete, werde allerdings angezweifelt, ob er seiner neuen Rolle überhaupt gewachsen ist. Durch den Rücktritt seines Sohnes Prinz Harry (38) von dessen royalen Pflichten und die Missbrauchsvorwürfe gegen Prinz Andrew ist die Monarchie offenbar angeschlagen. Zusätzlich zum persönlichen Verlust seiner Mutter lastet nun also das ganze Gewicht des Ansehens der britischen Monarchie auf seinen Schultern. Der neue Regent hat also eine Menge zu stemmen. Im Palast sei man sich sicher: "König Charles‘ Regentschaft wird eine der kürzesten der letzten 200 Jahre sein."

Bereits seit Jahren wird über die schwache Gesundheit des Vaters von Prinz Harry und William (40) berichtet. Es wurde bereits öfter beobachtet, dass Charles' Hände und Füße stark angeschwollen seien. Dieses Symptom könnte zahlreiche medizinische Ursachen haben.

Getty Images Prinz Charles und Königin Elizabeth vor Schloss Balmoral, 2021

Getty Images Prinz Charles und Prinz William im Juni 2022

Money Sharma / Getty Images, Matthew Horwood / Getty Images Collage: König Charles III.

