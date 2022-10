Matthew Perry fiel es schwer, über Alkoholsucht zu schreiben

Matthew Perry (53) zeigt sich in seiner Biografie so ehrlich wie nie! Mit der Kult-Serie Friends gelang ihm vor fast 30 Jahren der internationale Durchbruch. Seine Figur des Chandler Bing brachte zehn Jahre lang die begeisterten Zuschauer zum Lachen. Doch trotz des Mega-Erfolgs musste Matthew auch einige Rückschläge in seinem Privatleben einstecken – und über diese schreibt er jetzt in seinen Memoiren.

In einem Interview mit People verriet Matthew, wie schwer es ihm fiel, in seinen Memoiren "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" über seine Alkohol- und Schmerzmittelsucht zu schreiben: "Ich musste warten, bis ich weitestgehend nüchtern war – und weg von der Krankheit des Alkoholismus und der Sucht – um alles aufzuschreiben." Allerdings sei sich der "17 Again"-Darsteller sicher, dass seine ehrlichen Worte "den Menschen helfen würden".

Weiter verriet Matthew, dass er fast an seiner Sucht gestorben wäre: Nachdem er eine Magen-Darm-Perforation aufgrund des erhöhten Konsums von Opioiden erlitten hatte, kämpfte er wochenlang um sein Leben! "Ich wurde an eine sogenannte ECMO-Maschine angeschlossen, die die gesamte Atmung für Herz und Lunge übernimmt. [...] Niemand überlebt das", erinnerte sich der 53-Jährige.

Getty Images Matthew Perry bei der "A Doll's House Part 2"-Premiere in NYC im April 2017

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

