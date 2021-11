Fans der Kult-Serie Friends aufgepasst! Matthew Perry (52) könnte bald exklusive Einblicke hinter die Kulissen liefern. Der Schauspieler stellte in der Sitcom die Figur des Chandler Bing dar und brachte mit seinem trockenen Humor die Zuschauer zum Lachen. Privat lief bei ihm jedoch nicht immer alles in geraden Bahnen: Nun will Matthew eine Autobiografie über sein Leben, seine Sucht und den "Friends"-Dreh schreiben!

Wie der Verlag gegenüber Deadline preisgab, wird Matthew für sein Buch Millionen von Dollar bekommen und es wird schon im Herbst nächsten Jahres veröffentlicht! "Es soll ein offenes und selbstbewusstes Buch werden, das mit seinem typischen Humor erzählt wird. Perry schildert darin anschaulich seinen lebenslangen Kampf mit der Krankheit und was ihn antreibt, obwohl er scheinbar alles hat", berichtete die Quelle. Denn trotz seiner erfolgreichen Schauspielkarriere litt der 52-Jährige viele Jahre an einer Alkohol- und Schmerzmittelsucht.

Seine Fans können sich aber auch auf einige Hintergrundinformationen zu dem Dreh von "Friends" freuen. Denn die Biografie nehme laut der Quelle "die Leser mit hinter die Kulissen und auf die Bühne der Sitcom". Zuvor hat Matthew schon einmal Details offenbart: Er gab zu, am Set des Öfteren mit Angstzuständen gekämpft zu haben.

Getty Images Courteney Cox, Jennifer Aniston und Matthew Perry in "Friends"

Getty Images Matthew Perry im September 2009

Instagram / mattyperry4 Matthew Perry im Dezember 2020

