Nach Tod ihres Ex-Mannes: Ricki Lake geht es wieder besser

Ricki Lake kann wieder positiv in die Zukunft schauen. 2017 erlitt die King of Queens-Darstellerin einen schweren Schicksalsschlag: Der Ex-Mann der Schauspielerin nahm sich das Leben. Die Moderatorin und der Schmuckdesigner Christian Evans waren von 2012 bis 2015 verheiratet und hatten auch nach der Trennung stets ein gutes Verhältnis. Fünf Jahre nach seinem Tod erinnert sich Ricki jetzt an ihren einstigen Partner.

Die 54-Jährige war zu Gast in der Sendung "Good Morning Britain" und verriet, dass sie das Ehegelübde des 45-Jährigen als Tattoo verewigt habe. "[...] Es ist nicht nur eine Botschaft von ihm, sondern auch eine Botschaft an mich, mich weiterhin selbst zu lieben", erklärte Ricki. Nach Christians Tod gab die Amerikanerin dem Anwalt Ross Burningham Anfang dieses Jahres das Jawort. Trotz der schmerzhaften Zeit könne Ricki jetzt wieder nach vorne blicken: "Es hat mir so viel gebracht, ich bin jetzt wieder verheiratet und befinde mich an einem sehr glücklichen Ort in meinem Leben."

Im Februar des letzten Jahres hatte Ricki bekannt gegeben, dass sie sich verlobt habe. "Freunde, ich freue mich so sehr, gute Nachrichten zu überbringen", verkündete sie via Instagram. Mit ihrer Community teilte sie ein niedliches Pärchenfoto und schwärmte: "Ich bin verlobt!"

Getty Images Ricki Lake backstage bei "X Factor Celebrity", 2019

Instagram / rickilake Ricki Lake mit ihrem Ehemann Ross Burningham

Instagram / rickilake Ricki Lake mit ihrem Verlobten Ross Burningham

