Ricki Lake verlor fast 20 Kilogramm durch besondere Methode

Ricki Lake strahlt voller Lebensfreude und präsentiert jetzt ihre beeindruckende Verwandlung. Die TV-Persönlichkeit hat rund 18 Kilo abgenommen. Laut eigenen Aussagen setzt sie seit Oktober 2023 auf eine Kombination aus strengem Keto-Diätplan, Intervallfasten und täglichem Wandern mit einer Gewichtsweste. Zusätzlich integriert sie vier Pilates-Einheiten pro Woche in ihren Alltag. "Es war ein völliger 'Mind Flip', bei dem Sport keine lästige Pflicht mehr war, sondern eine Freude", schildert sie ihre Reise gegenüber Us Weekly.

Ricki betont, dass sie keine Hilfsmittelchen wie das Diabetes-Medikament Ozempic genutzt hat, um abzunehmen. "Ich habe kein Medikament genommen, weil ich nicht prädiabetisch war", erklärt sie und stellt klar: "An diesen Medikamenten ist nichts auszusetzen. Sie sind für viele Menschen ein echter Wendepunkt. Aber ich wollte auf keinen Fall auf ein Medikament angewiesen sein, wenn ich es vermeiden konnte." Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Kleidung, die sie vor über 17 Jahren getragen hat, passt ihr nun wieder. "Einige von ihnen musste ich sogar verkleinern lassen", berichtet sie stolz. Neben ihrem neuen, aktiven Lebensstil verzichtet sie weitgehend auf Zucker und genießt stattdessen abends kalorienarme Cannabis-Drinks, die sie bei einem erholsamen Schlaf unterstützen.

Die ehemalige Talkshow-Moderatorin wurde einst für ihre Rolle der Tracy Turnblad im Kultklassiker "Hairspray" bekannt und hat in der Vergangenheit immer wieder öffentlich über Gewichtsthemen gesprochen. In den 2000er-Jahren nahm sie bereits einmal über 46 Kilogramm ab und zeigte sich begeistert auf Magazin-Covern. Doch Ricki, die auch in Shows wie "Dancing With the Stars" auftrat und dafür trainieren musste, hebt hervor, dass damals der Weg zur Nachhaltigkeit schwierig war. Heute sieht sie ihre aktuelle Transformation jedoch als gesündere und ausgeglichenere Reise. Neben ihrer Fitness fokussiert sie sich auf Projekte, die ihr am Herzen liegen – so bringt sie bald ein Lifestyle-Kochbuch heraus, in dem sie ihre Erfahrungen und Tipps teilt.

Getty Images Ricki Lake, Schauspielerin

Instagram / rickilake Ricki Lake, Schauspielerin, mit ihrem Mann Ross Burningham

