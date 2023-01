Ricki Lake teilt ein Video, in dem sie ihre Haare abrasiert

Jetzt zeigte sie sich so privat wie nie. Ricki Lake ist eine amerikanische Talkshow-Moderatorin und Schauspielerin. Bekannt wurde sie vor allem durch den Film "Hairspray" und war mit diesem Komödien-Drama sogar für den Independent Spirit Award nominiert. Sie war bekannt für ihre Haarpracht, die auf sämtlichen Aufnahmen zu sehen ist. Ricki hatte jedoch unter starkem Haarausfall gelitten und sich deswegen Ende 2019 ihre Haare abrasiert. Nun fühlte sich die 54-Jährige endlich in der Lage, das emotionale Video von der Rasur zu teilen.

"Ich habe dieses ungeschnittene Video noch nie geteilt, aber ich hatte das Gefühl, dass ich es jetzt wollte. Für diejenigen unter euch, die meine Geschichte verfolgt haben", kommentierte Ricki das Video mit emotionalen Worten auf ihrem Instagram-Account. In dem Clip sitzt sie auf einem Stuhl und wagt mit dem Rasierer und der Unterstützung einer Freundin den ersten Schnitt. Auch wenn die Rasur Ricki Überwindung gekostet habe, schrieb sie weiter dazu: "In diesem Video kannst du mich an einem Ort des Friedens, der Befreiung und vor allem der Selbstliebe und der Selbstakzeptanz sehen."

Nachdem sie ihre Haare abrasiert hat, sprach Ricki in einer Talkshow erstmals über ihren schweren Haarausfall und gestand, dass sie schon den Großteil ihres Lebens daran leide. "Jo-Jo-Diäten, hormonelle Empfängnisverhütung und radikale Gewichtsschwankungen" seien nur einige der Gründe des Haarschwundes gewesen.

