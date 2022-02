Ricki Lake schwelgt in Erinnerungen an ihren verstorbenen Ex-Mann Christian Evans. 2017 musste die King of Queens-Darstellerin einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Der einstige Ehemann der Schauspielerin nahm sich das Leben. Trotz ihrer Trennung im Jahr 2014 hatten sich der Serienstar und der Schmuckdesigner bis zu seinem plötzlichen Tod gut verstanden. Anlässlich Christians fünften Todestags teilte Ricki nun ein paar emotionale Zeilen im Netz.

"Heute ist es fünf Jahre her, dass die Welt Christian Evans verloren hat", schrieb die 53-Jährige zu einer Reihe von Bildern von sich und ihrem Ex-Mann auf Instagram. Auch wenn es ihr schwerfalle, schaue sie sich die Bilder, die in ihrer gemeinsamen Zeit entstanden sind an diesem Tag an. "Er war und ist immer noch mein größter Lehrer. Ich bin eine viel bessere Version von mir selbst, weil ich von ihm so sehr geliebt wurde", erzählte die Schauspielerin. Sie vermisse den Schmuckdesigner und wolle sein Andenken für immer in Ehren halten.

Von dem tragischen Verlust ließ Ricki sich damals jedoch nicht unterkriegen. Im Februar 2021 verkündete die TV-Bekanntheit, dass sie sich nach zwei Jahren Beziehung mit Ross Burmingham verlobt hat. Vergangenen Monat trat das Paar dann vor den Traualtar. "Ross und ich haben 'Ja, ich will gesagt'", verkündete die Moderatorin glücklich auf Instagram.

Instagram / rickilake Ricki Lake, US-amerikanische Schauspielerin

Instagram / rickilake Schauspielerin Ricki Lake

rickilake / Instagram Ricki Lake und ihr Mann Ross Burningham auf ihrer Hochzeit, im Januar 2022

