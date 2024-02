Rund 14 Kilo leichter: Ricki Lake zeigt ihren Abnehmerfolg!

Sie ist stolz auf ihren Erfolg! Ricki Lake wurde im Jahr 1988 durch die Rolle der schwergewichtigen Tracy Turnblad in dem Film "Hairspray" berühmt. Seitdem sprach die Schauspielerin immer wieder über ihre Diäten und nahm ihre Follower auf ihrer Abnehmreise mit. Bisher kam sie dabei jedoch nie so richtig an ihr Ziel. Nun gibt Ricki neue Einblicke in ihre Transformation!

Auf Instagram teilt der Filmstar eine Bilderstrecke. Die Schnappschüsse zeigen Ricki unter anderem beim Wandern mit ihrem Mann und beim Spazierengehen am Strand. Dazu fügt sie ein Foto hinzu, auf dem sie in einem schwarzen Sportoutfit ihre Figur präsentiert. Die Fotos kommentiert sie mit: "Hallo, Freunde. Ich wollte schon lange mit euch teilen, was ich in den letzten vier Monaten gemacht habe. Am 26. Oktober 2023 habe ich mir vorgenommen, gesünder zu werden." Ihr Mann Ross habe sie bei dem Vorhaben unterstützt. "Zusammen haben wir jeweils über 30 Pfund [ca. 14 Kilo] abgenommen. Ich möchte das wirklich teilen, denn wir haben das geschafft, ohne uns auf ein Medikament zu verlassen", erklärt sie ihren Followern stolz.

Damit spielt die "Serial Mom"-Darstellerin auf das Abnehmmittel Ozempic an, das derzeit viele Stars nutzen, um in kürzester Zeit die Kilos purzeln zu lassen. Unter anderem gehen sowohl Sharon Osbourne (71) als auch Kelly Osbourne (39) offen damit um, das Diabetesmedikament zum Abnehmen genutzt zu haben.

Ricki Lake, Schauspielerin, mit ihrem Mann Ross Burningham

Ricki Lake, Schauspielerin

Sharon und Kelly Osborne, TV-Bekanntheiten

