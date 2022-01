Ricki Lake schwebt auf Wolke sieben! Das Thema Liebe war für den ehemaligen King of Queens-Star in der Vergangenheit ein schwieriges. Ihre erste Ehe mit Rob Sussmann hielt nicht lange und auch Ehe Nummer zwei mit Christian Evans scheiterte. Doch dann erschien er auf der Bildfläche: Ross Burningham. Im Februar gab die Talkshow-Moderatorin ihre Verlobung mit ihrem Schatz bekannt. Nun krönten sie ihre Liebe: Ricki und ihr Ross schlossen nun den Bund für ein gemeinsames Leben!

Diese süße Nachricht verkündete Ricki via Instagram. "Ross und ich haben 'Ja, ich will' gesagt", schrieb sie zu ein paar Schnappschüssen des wohl schönsten Tages ihres Lebens. Die US-amerikanische Moderatorin sagte in einem orangefarbenen luftigen Kleid ganz romantisch Ja. Süßes Detail des Postings: Ricki bezeichnete den Ort ihrer Vermählung als "Home Sweet Home".

Ihre Verlobung hatte die TV-Bekanntheit im Februar vergangenen Jahres ebenfalls über Instagram verkündet. "Das ist Ross. Er ist mein Mensch. Er ist einfach wunderbar.", erklärte die 53-Jährige. Ricki sei in ihren frisch angetrauten Gatten sehr verliebt. Sie ist sich wohl nach zwei gescheiterten Ehen endlich sicher, ihr Glück gefunden zu haben.

rickilake / Instagram Die US-Moderatiorin Ricki Lake und ihr Mann

Instagram / rickilake Ricki Lake und Ross Burningham, Januar 2021

Instagram / rickilake Ricki Lake, US-amerikanische Schauspielerin

