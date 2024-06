15 Kilo abgenommen: Ricki Lake zeigt sich stolz im Badeanzug

Ricki Lake ist stolz auf sich. Die Schauspielerin nahm in den vergangenen sieben Monaten rund 15 Kilogramm ab. Ihren Abnehmerfolg zeigt sie nun stolz auf Instagram. Die "Hairspray"-Darstellerin teilt einen Schnappschuss, auf dem sie lächelnd an einem Pool sitzt. Nur in einem Badeanzug bekleidet, stellt Ricki ihren verschlankten Körper zur Schau. "Ich habe hart gearbeitet, um an diesen Punkt zu gelangen. Ich plane, eine Weile zu bleiben", betitelt sie ihren Beitrag.

Die Fans zeigen sich von Rickis Post begeistert. Unter dem Beitrag tummeln sich zahlreiche Komplimente. "Es ist so bestärkend, unerwünschtes Gewicht zu verlieren und jeden Tag Sport zu machen! Du schlägst dich toll", schreibt beispielsweise ein User. "Du siehst so toll aus", findet ein weiterer Follower. "Einfach eine Granate", pflichtet ein anderer Fan bei. In den vergangenen Monaten teilte Ricki immer wieder Updates von ihrer Body-Transformation. "Am 26. Oktober 2023 habe ich mir vorgenommen, gesünder zu werden", erklärte sie in einem alten Post. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Ross Burningham nahm sich die 55-Jährige vor, einige Pfunde purzeln zu lassen.

Ricki ist es zudem wichtig zu betonen, dass ihre Abnahme ohne die Einnahme von Medikamenten wie Ozempic erfolgte. Die berühmt-berüchtigte Diabetesspritze entwickelte sich in den vergangenen Monaten zu der Geheimwaffe vieler Stars, innerhalb kürzester Zeit viel Gewicht zu verlieren. Unter anderem griffen Stars wie Sharon Osbourne (71) oder Elon Musk (52) auf Ozempic zurück.

Ricki Lake, 2024

Ricki Lake, Schauspielerin

