Neu am BTN-Set: Wie tickt Matthias Etienne Girrulat privat?

Matthias Etienne Girrulat (35) ist neu in Berlin! Seit einiger Zeit schlüpft der gebürtige Ostwestfale bei Berlin - Tag & Nacht in die Rolle des Bruno Möller. Damit verkörpert der Fitnessfan den Bruder von Daily-Urgestein Joe (gespielt von Lutz Schweigel, 50). Obwohl Matthias noch nicht allzu lange dabei ist, geht es für seine Rolle Bruno bereits rund: Promiflash stellt euch das neue Gesicht im BTN-Kosmos einmal vor!

"Vor BTN war ich zehn Jahre in der Logistik tätig und ich hatte einfach mal große Lust, was Neues auszuprobieren", erzählte Matthias im Gespräch mit Promiflash. Auf den Aufruf des Senders hatte ihn seine Freundin aufmerksam gemacht – dann habe er sich beworben und offenbar überzeugt: "Am meisten Spaß macht mir die Interaktion mit den Kollegen und mich in eine andere Rolle einzufühlen."

Sich in seine Serienfigur hineinzuversetzen, sei ihm anfangs schwergefallen, gab der 35-Jährige zu: "Gerade, weil Bruno in manchen Sachen doch sehr speziell ist. Er entzieht sich gerne Situationen, das ist überhaupt nicht meins." Deshalb sei es schwierig gewesen, nachzuvollziehen, wieso er sich in manchen Situationen so verhalte, wie er es tut.

RTLZWEI Matthias Etienne Girrulat bei "Berlin - Tag & Nacht"

RTLZWEI BTN-Urgestein Lutz Schweigel

