BTN-Star Lutz Schweigel wird 50: Darauf ist er total stolz!

Happy Birthday, Lutz Schweigel! Der TV-Star dürfte den meisten durch die Daily-Soap Berlin - Tag & Nacht bekannt sein. Hier spielt der gebürtige Naumburger schon seit über zehn Jahren die Rolle des Boxtrainers Joe Möller – der väterliche Charakter ist schon lange nicht mehr aus der Serie wegzudenken. Jetzt haben seine Fans einen guten Grund, den Laiendarsteller zu feiern: Lutz wird heute 50 und zieht jetzt ein kleines Geburtstagsfazit...

Was sind die bisher größten Errungenschaften in seinem Leben? "Ich bin stolz auf unsere Familie, dass ich zwei Schwestern habe, mit denen ich mich megagut verstehe und dass ich eine tolle Kindheit hatte", schwärmt Lutz gegenüber Promiflash. "Vor allem, wenn ich mein Leben jetzt rückblickend betrachte und im Vergleich zu anderen, dass ich da sagen kann: Ich hatte eine geile Kindheit und ich habe bis jetzt, bis zum Fünfzigsten auch ein cooles Leben geführt."

Und was war besonders schön in den vergangenen 50 Jahren? "Als Highlight sehe ich vor allem, dass ich meine jetzige Partnerin kennengelernt habe, dass ich noch lange Zeit mit meinen Eltern hatte und dass ich immer noch viele Menschen von früher in meinem Leben habe, die mich lieben und mich sehen, wie ich wirklich bin", verrät Lutz weiter. "Ein weiteres Highlight ist, dass ich mir Immobilien angeschafft habe. Das klingt jetzt vielleicht komisch, weil es was Materielles ist, aber es ist schön, wenn man sich was geschaffen hat."

Würde Lutz insgesamt behaupten, dass er zufrieden mit seinem Leben ist? "Zum einen ja, zum anderen nein", betont er ehrlich. "Ich habe einen guten Job, ich habe eine tolle Frau mit tollen Kindern und ich habe mir was geschaffen für die Zukunft." Aber er sei immer noch dabei, zu optimieren. Und wie soll das aussehen? "Mit den Menschen, die ich liebe, dichter zusammenzuleben, mehr Freizeit zu haben und noch mehr gemeinsame Erlebnisse zu planen", erklärt der 50-Jährige.

"Berlin - Tag und Nacht" montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf RTL+.

Instagram / lutz_schweigel_ "Berlin - Tag & Nacht"-Star Lutz Schweigel

RTLZWEI Lutz Schweigel als Joe bei "Berlin - Tag & Nacht"

Instagram / lutz_schweigel_ Lutz Schweigel, bekannt aus "Berlin - Tag & Nacht"

RTLZWEI Lutz Schweigel als Joe bei "Berlin - Tag & Nacht"

