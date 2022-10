So hat sich Jenny Frankhausers Alltag seit Geburt verändert

Jenny Frankhausers (30) Leben steht Kopf. Vor wenigen Wochen gab die Influencerin bekannt: Sie und ihr Partner Steffen König sind zum ersten Mal Eltern geworden! Bisher genoss die frischgebackene Mutter ihr Babyglück in vollen Zügen und gab ihren Fans nur wenige Updates. Im Promiflash-Interview plauderte Jenny nun aber aus, wie sich ihr Alltag seit der Geburt des kleinen Damian verändert hat.

"Unser Alltag ist aktuell noch mehr als chaotisch", gab die 30-Jährige gegenüber Promiflash zu. Vor allem habe die ehemalige Dschungelkönigin aber mit dem Schlafmangel zu kämpfen. "Die Nächte sind kurz und die Tage haben noch keine richtigen Routinen. Das wird sich alles nach und nach ergeben. Wir sind müde, aber auch sehr glücklich", erklärte Jenny.

Doch ihr Nachwuchs hat nicht nur Auswirkungen auf ihren Alltag – auch die Beziehung zu Steffen habe sich verändert. "Es hat uns irgendwie noch mehr zusammengeschweißt. Wir sind ein super Team und blühen in unserer Elternrolle so richtig auf", schwärmte die Schwester von Daniela Katzenberger (36). "Wir lieben unseren Kleinen so sehr und er ist wirklich ein ganz liebes Baby. Wir können uns so glücklich schätzen", stellte sie zudem klar.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn Damian

Instagram / https://www.instagram.com/jenny_frankhauser/ Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Partner Steffen König und Söhnchen Damian

