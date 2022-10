Geburtstag im Knast: Glückwünsche berührten Brittney Griner

Brittney Griner bekommt ganz viel Kraft von draußen – und die kann der Basketballstar bestimmt gut gebrauchen. Denn sie wurde verurteilt zu neun Jahren in einem russischen Gefängnis wegen Drogenbesitzes. Anfang des Jahres wurde sie am Flughafen in Moskau verhaftet, weil sie unter anderem Haschisch-Öl bei sich trug. Jetzt musste sie ihren 32. Geburtstag hinter Gittern verbringen. Doch die lieben Glückwünsche aus der Außenwelt rührten Brittney sehr!

Brittney ließ durch ihre Anwälte ein offizielles Statement veröffentlichen und bedankte sich so für die Briefe, die sie erreicht haben. Wie People berichtete, wurden ihr zahlreiche Botschaften von Freunden, Familie und Fans zugeschickt: "Danke an alle, die so hart dafür gekämpft haben, mich nach Hause zu bringen. All die Unterstützung und Liebe helfen mir sehr!" Über die Nachrichten habe sie sich sehr gefreut und sie wisse es sehr zu schätzen, dass man sich auf der ganzen Welt für sie einsetzt.

Ihren Geburtstag im Knast zu feiern, sei für Brittney hart gewesen. "Es ist nicht nur ihr Geburtstag im Gefängnis, weit weg von der Familie, ihren Teamkollegen und ihren Freunden, sondern sie ist auch sehr gestresst wegen der Berufungsanhörung", erklärte ihre Anwältin. Am 25. Oktober soll das Urteil gegen die Profisportlerin angefochten werden.

Anzeige

Getty Images Brittney Griner in Untersuchungshaft

Anzeige

Instagram / cherelletgriner Brittney Griner mit ihrer Ehefrau Cherelle

Anzeige

Getty Images Brittney Griner im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de