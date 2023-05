Nach Haftentlassung: Brittney Griner gibt Basketball-Debüt!

Brittney Griner (32) steht wieder auf dem Feld. Die US-amerikanische Basketballspielerin hat harte Monate hinter sich: Von Februar des vergangenen Jahres bis Dezember 2022 befand sich die Olympiasiegerin in russischer Gefangenschaft, da sie in Moskau mit Haschisch-Öl erwischt worden war. Nach ihrer Entlassung besuchte sie die diesjährige Met Gala und kehrte somit wieder in die Öffentlichkeit zurück. Auch ihrem geliebten Sport durfte Brittney wieder nachgehen!

Wie Spiegel berichtet, gab die 32-Jährige am Freitag ihr Basketball-Debüt. Brittney wurde auch von dem gegnerischen Team gefeiert und bejubelt – selbst die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, Kamala Harris (58), kam höchstpersönlich aufs Feld und gratulierte der Sportlerin. "Die Liebe der Fans, als ich herausgekommen bin, war außergewöhnlich", freute sich Brittney anschließend.

Über ihre Zeit als Häftling möchte sie ein Buch schreiben. Laut TMZ habe Brittney einen Vertrag mit dem Alfred-A.-Knopf-Verlag unterschrieben, das Stück soll aus autobiografischer Perspektive geschrieben werden. Bei dem Erscheinungsdatum des Werks soll es sich um Mitte März des kommenden Jahres handeln.

Anzeige

Getty Images Brittney Griner beim Basketballspiel im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Kamala Harris beim Basketballspiel von Brittney Griner

Anzeige

Getty Images Brittney Griner, Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de