Nach Basketball-Comeback: Brittney Griner legt Pause ein!

Die vergangenen Monate gehen offenbar nicht spurlos an Brittney Griner (32) vorbei! Im Februar 2022 war die Basketballspielerin in Russland am Flughafen verhaftet worden. In ihrem Gepäck war Haschisch-Öl entdeckt worden. Bis Dezember hatte die Olympiasiegerin deswegen in einem russischen Gefängnis eingesessen. Nach ihrer Freilassung hatte sie im Mai ihr Comeback auf dem Basketballfeld gegeben. Nun braucht Brittney aber eine Auszeit!

Brittney legt eine Pause ein! Wie Sports Illustrated berichtet, gab ihr Verein Phoenix Mercury das in einem Statement bekannt. Demnach wird die 32-Jährige nicht mit auf die anstehende Zwei-Spiele-Reise gehen – stattdessen möchte sie sich auf ihre mentale Gesundheit fokussieren. "Die Mercury unterstützen Brittney voll und ganz, und wir werden weiterhin gemeinsam an einem Zeitplan für ihre Rückkehr arbeiten", erklärte Brittneys Basketballverein.

Die Zeit im russischen Gefängnis will Brittney nicht unkommentiert lassen. Denn die Sportlerin plant, ein Buch über die Geschehnisse zu schreiben – mit "lebhaften Details". Laut TMZ habe sie dafür bereits einen Vertrag mit dem Alfred-A.-Knopf-Verlag unterzeichnet.

Brittney Griner beim Basketballspiel im Mai 2023

Brittney Griner im Juli 2022

Brittney Griner im Gefängnis

