Ein Sohn: Brittney Griners erster Nachwuchs ist endlich da!

Brittney Griner (33) hat eine süße Nachricht zu verkünden: Die Basketballspielerin ist erstmals Mama geworden! Sie und ihre Frau Cherelle durften kürzlich ihren kleinen Sohn auf der Welt begrüßen. In der Sportshow "We Need To Talk" freut sich die Olympiasiegerin: "Er ist da!" Brittney und Cherelle sind ganz vernarrt in ihren kleinen Sohnemann. "Er ist unglaublich! Man sagt, sobald man [den eigenen Nachwuchs] sieht, ist alles, von dem man dachte, dass es wichtig ist, zum Fenster hinausgeworfen, und das ist buchstäblich passiert", schildert sie.

Doch eine Wolke trübt das Glück der kleinen Familie etwas – Brittney muss ihren Sprössling in den kommenden Wochen auf Entfernung bewundern. Für die Phoenix-Mercury-Spielerin geht es nämlich bald zu den Olympischen Spielen nach Paris. "Es ist irgendwie scheiße, weil ich gehen muss, aber gleichzeitig... er wird es verstehen", ist sie sich sicher. Damit sie ihren Neugeborenen nicht allzu sehr vermisst, hat sie schon Maßnahmen ergriffen. "Mein ganzes Telefon ist jetzt auf ihn eingestellt", lacht Brittney.

Dass sie nun wieder in Paris ihre Leidenschaft ausüben kann, bedeutet Brittney wohl besonders viel. Anfang 2022 war die US-Amerikanerin am Moskauer Flughafen unter anderem mit Cannabisöl im Gepäck erwischt und prompt inhaftiert worden. Erst im Dezember desselben Jahres hatte sie durch einen Gefangenentausch wieder in ihre Heimat zurückkehren können. Im Mai 2023 stand sie schließlich wieder auf dem Basketball-Court, nahm sich jedoch nach nur wenigen Spielen eine Auszeit – Brittney wollte sich auf ihre mentale Gesundheit konzentrieren.

Instagram / brittneyyevettegriner Brittney Griner und Cherelle Griner, April 2024

Getty Images Brittney Griner und Cherelle Griner bei der Met Gala 2023

