Met Gala nach Haft: Brittney Griner strahlt mit ihrer Frau

Was für ein Moment für Brittney Griner (32)! Die Basketballerin hat einige harte Monate hinter sich: Anfang 2022 war die Sportlerin in Russland inhaftiert worden, weil in ihrem Gepäck Haschischöl gefunden worden war. Der US-Amerikanerin drohten neun Jahre in dem ausländischen Gefängnis. Im Dezember kam sie durch einen Gefangenenaustausch jedoch frei. Seitdem steht sie ziemlich im Rampenlicht – und durfte nun auch erstmals bei der Met Gala dabei sein!

Am Montagabend fand in New York das Fashion-Event des Jahres statt. Dazu war auch die 32-Jährige eingeladen – und strahlte gemeinsam mit ihrer Frau für die Fotografen. Während ihre Gattin Cherelle ein weißes Tube-Kleid trug, wählte Brittney einen cremefarbenen Anzug und ein transparentes Top, durch das ihre Tattoos zu sehen waren. Den großen Auftritt bei der Met Gala konnte sie im Interview mit Vogue kaum fassen: "Letztes Jahr um diese Zeit vermisste ich meine Frau, und sie hier zu haben, in diesem Moment zu sein – atemberaubend!"

Seit ihrer Heimkehr setzt sich Brittney gezielt für Menschen ein, die ein ähnliches Schicksal wie sie haben. Außerdem will die Texanerin ein Buch schreiben, in dem sie das Erlebte verarbeitet. "Die Leser werden meine Geschichte hören!", hatte sie bereits vor einigen Monaten verkündet.

Anzeige

Getty Images Brittney Griner bei der Met Gala 2023 in New York

Anzeige

Getty Images Brittney Griner und Cherelle Griner bei der Met Gala 2023 in New York

Anzeige

Getty Images Brittney Griner, Basketballspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de