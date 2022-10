Nach Benjamin und Lucy: Möchte Andy Cohen ein drittes Kind?

Ist Andy Cohen (54) bereit für Baby Nummer drei? Mithilfe einer Leihmutter wurde der "Watch what happens live"-Moderator 2019 zum ersten Mal Vater des kleinen Benjamins (3). Drei Jahre später folgten die nächsten freudigen News für den alleinereinerziehenden Papa: Mit seiner Tochter Lucy, die ebenfalls dank einer Leihmutter auf die Welt kam, wurde der Produzent zum stolzen Zweifach-Papa. Dürfen sich Andys Kids nun bald auf ein weiteres Geschwisterchen freuen?

In einem Interview mit E! News sprach Andy unter anderem über seine Familienplanung – auch ging es um die Frage: Ist ein weiteres Geschwisterchen für seine Kids Benjamin und Lucy in Planung? "Ich meine, mir geht es im Moment gut", verriet der amerikanische Talkshow-Host in dem Gespräch, bevor er scherzhaft hinzufügte: "Mach mich nicht verrückt."

Kurz zuvor hatte Andy ein niedliches Bild mit seiner Tochter am Set seiner Talkshow gepostet – die Fans sind von dem Vater-Tochter-Duo begeistert: "Danke, dass du das Bild von Lucy mit uns geteilt hast! Wir würden gerne mehr von ihr sehen!" oder "Lucy hat die blauesten Augen – sie sieht aus wie der große Bruder Ben! Sie ist ein absoluter Schatz", schrieben einige User unter dem Instagram-Post.

Anzeige

Instagram / bravoandy Andy Cohens Kinder Benjamin und Lucy im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Andy Cohen im März 2022

Anzeige

Instagram / bravoandy Andy Cohen mit seiner Tochter Lucy im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de