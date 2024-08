Andy Cohen fordert eine Pause im Prozess mit Leah McSweeney

Andy Cohen (56) und Leah McSweeney (41) streiten sich derzeit vor Gericht, da die "The Real Housewives of New York City"-Bekanntheit dem Moderator ein schlechtes Arbeitsumfeld und diskriminierendes Verhalten vorwirft. Nun hat Andy beim Gericht beantragt, das laufende Verfahren vorübergehend auszusetzen. In einem Schreiben, das People vorliegt, bat der Moderator den zuständigen Richter in New York, den Prozess der Beweiserhebung bis zur Entscheidung über seinen Antrag auf Abweisung der Klage zu stoppen. Diesen hatte er im Mai eingereicht. Andy argumentierte, dass Leahs Klageschrift "außerordentlich lang, komplex und weitreichend" sei und umfangreiche Antworten erfordern würde.

Der Brief führte weiter aus, dass Leah ja lediglich "Schadensersatz in Form von Geld fordert" und daher durch das Pausieren des Verfahrens nicht weiter benachteiligt würde. Andy ist der Meinung, dass das der richtige Schritt sei, um auch die Ressourcen des Gerichts zu schonen, da alle viel Arbeit investierten, "trotz der Wahrscheinlichkeit, dass die Ansprüche des Klägers [McSweeney] abgewiesen würden". Leah hatte zudem bereits die Gelegenheit, ihre Klage zu ergänzen, nachdem die Angeklagten ihren Antrag auf Abweisung der ursprünglichen Klage gestellt hatten, entschied sich aber scheinbar dagegen.

Leah hatte Andy und weitere Parteien im Februar verklagt und behauptet, sie sei während ihrer Zeit bei der Reality-TV-Show "The Real Housewives of New York City" Opfer von Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Religion und Behinderung geworden. Sie warf den Verantwortlichen vor, eine toxische Arbeitsumgebung geschaffen zu haben, in der die Mitglieder des Casts zum Konsum von Alkohol und Drogen angehalten wurden. Andy konterte, dass ihre Vorwürfe haltlos seien und die Angeklagten in ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung und Kreativität einschränken würde.

Getty Images Andy Cohen im Juni 2024

Getty Images Leah McSweeney, TV-Star

