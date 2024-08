Andy Cohen als Papa kann "Real Housewives" besser verstehen

Der Real Housewives-Host Andy Cohen (56) ist stolzer Papa seiner zwei Kinder, Benjamin Allen (5) und Lucy Eve. Seit er selbst eine Familie hat, hat sich auch seine Sichtweise auf das von ihm moderierte Reality-TV-Franchise stark gewandelt. Das verrät er im Podcast "Bitch Sesh: A Real Housewives Breakdown": "Meine Perspektive auf die Housewives hat sich ein wenig verändert, seit ich Vater bin. Allein schon, weil ich nun auf andere Dinge achte, sehe ich so manches ein wenig anders."

Andy scheint mit seiner neuen Ansicht auf die Show vor allem auf etwas hitzigere Situationen anzuspielen und versetzt sich in ein solches Szenario hinein: "Lass mich dir etwas sagen. Wenn jemand, den ich nicht mag, den Namen eines meiner Kinder in den Mund nehmen würde, würde ich auch ausrasten", betont der 56-Jährige und stellt klar: "So weichlich ich auch normalerweise sein mag, das würde ich tun." An dieser Stelle nimmt Andy Bezug auf Danielle Cabral, die ein Teil des The Real Housewives of New Jersey-Casts ist. "Der wunde Punkt von Danielle Cabral ist: 'Sprich nicht über die Pimmel meines Mannes.' Meiner wäre: 'Wenn du meine Kinder auf eine unvorteilhafte Weise erwähnst'", beschreibt er die Parallelen, die er zwischen sich und der TV-Bekanntheit sieht.

Der Produzent scheint schon bald einige Änderungen an der "Real Housewives"-Show aus New Jersey vornehmen zu wollen. Ein Fan des Formats hatte sich während einer Folge von "Andy Cohen Live" über den aktuellen Cast der Sendung beschwert und sogar gefordert, einige Charaktere auszutauschen. Andy schien das nicht aus der Ruhe zu bringen. Er erklärte der aufgebrachten Anruferin, dass er "große Änderungen" an der Show vornehmen wolle und zukünftig "etwas anderes" plane.

Instagram / bravoandy Andy Cohens Kinder Benjamin und Lucy im Mai 2022

Getty Images TV-Star Andy Cohen auf der Met Gala 2024

