Ricarda Raatz und Maurice Dziwaks Eltern kennen sich schon!

Das ging schnell! Bei der diesjährigen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love lernten sich Ricarda Raatz und Maurice Dziwak kennen – und schlussendlich auch lieben. Nach vielen Auf und Abs in der Datingshow verließen sie das Format schließlich als Paar. Nun sind die beiden Reality-TV-Stars ziemlich glücklich. Promiflash verrieten sie sogar: Ricarda und Maurices Familien kennen sich auch schon!

Im Interview mit Promiflash plauderten die Turteltauben aus, dass es bei ihnen ziemlich gut laufe und sie schon weit seien: Selbst die Familien sind sich bereits bekannt. "Wir freuen uns riesig darauf, Weihnachten zusammen mit unseren Familien zu feiern, weil sich unsere Eltern auch schon mega verstehen", gaben Ricarda und Maurice voller Vorfreude zu.

Beide betonten, dass ihnen ihre Eltern total wichtig seien – und sie auch über die Geschehnisse innerhalb der Show bestens im Bilde seien. "Sie haben uns während der ganzen Zeit zugehört, haben uns aufgebaut, sind nächtelang wach geblieben und haben uns beigestanden", erzählten sie.

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz im August 2022

Instagram / ricardaraatz "Are You The One"-Maurice und Ricarda, Oktober 2022

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak, ehemaliger "Love Island"-Kandidat

